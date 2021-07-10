Нагучев: Лунёв — «Терштегеноподобный» вратарь. В игре ногами точно сильнее Градецки

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев, специализирующийся на Бундеслиге, рассказал о плюсах голкипера Андрея Лунёва, который совсем недавно подписал контракт с «Байером».
«Когда-то Градецки тоже переезжал в Германию, тоже думали, что это за вратарь. А теперь он один из лучших. Лунёв моложе, по-вратарски более крутой, чем Градецки, более гибкий. Андрюха больше подходит Бундеслиге. Лунёв — «Терштегеноподобный» вратарь. Это проявляется в реакции, в умении сыграть в борьбе, когда ты идёшь, не замечая ни своих, ни чужих, в игре ногами. В игре ногами он совершенно точно сильнее Градецки. Как только Лунёв немного тактически подтянется, он может стать первым номером. У меня нет иллюзий, ведь может и не стать, но потенциал у Андрея очень высокий.
Нужно сразу забывать ошибки, в Германии очень интенсивный футбол, вратари находятся под давлением. Они играют как последний защитник. Градецки дважды за прошлый сезон ошибся так, как Симон в матче с Хорватией. Просто пропустил под ногой мяч. И, конечно, не читать немецких газет. Андрею будет полегче, потому что в первый год изучения немецкого невозможно понять вообще ничего. Думаю, ему будет легко с психологической точки зрения. Андрей — весёлый и компанейский парень, любит ФИФУ, а «Байер» — молодая команда, думаю, за секунду найдёт себе партнёра по симулятору», — сказал Нагучев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 июля 2021
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