Нагучев: Градецки и Лунёв — равнозначные голкиперы. У Андрюхи лучше техника

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев, специализирующийся на Бундеслиге, сравнил голкипера «Байера» Лукаша Градецки с новичком команды вратарём Андреем Лунёвым.

«У «Байера» очень давно не было хорошего второго вратаря. Градецки был крутым, это и так понятно, а под ним всегда был либо уже почти завершивший карьеру, либо совсем молодой пацан. Поэтому Лунёв — идеальный вариант. К тому же Градецки может сменить клуб, да и это не тот вратарь, которого нельзя вытеснить. Переход Лунёва – хороший трансфер.



Градецки и Лунёв — абсолютно равнозначные голкиперы. Для меня финн ничем не лучше. Это два очень крутых голкипера, просто в межсезонье станет понятно, кто из них круче. Мне кажется, что Андрюха чуть более современный, он лучше играет ногами, у него лучше техника, более вратарская. Лунёву может помочь переезд в Германию по причине того, что он сильно переживает. Он почти всё про себя читает, очень восприимчив к критике. А в Германии Лунёв ничего не будет понимать. По контракту ему нужно будет учить немецкий язык, а пока он будет это делать, вся адаптация пройдёт. Он не успеет прочесть про себя ничего плохого. Ему эта пауза чисто психологически нужна, даже если он не будет основным вратарём. Когда Лунёв играл за «Уфу», ему тогда ещё тренер говорил: «Андрей, ты должен думать только о себе, не читай, не смотри, не будь восприимчив». В итоге Лунёв из игрока «Уфы» вырос в крутого вратаря сборной России. Эту особенность — концентрироваться, в последние годы Андрей потерял, но переезд ему поможет», – сказал Нагучев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.