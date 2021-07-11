«Лучший игрок, которого я видел». Деспотович выложил фото с Кварацхелией

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович выложил фото с партнёром по команде Хвичей Кварацхелией.

«Лучший игрок, которого я видел», — подписал фото Деспотович.

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Аякс» и «Лидс Юнайтед». В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний хавбек принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Кварацхелия — воспитанник тбилисского «Динамо». В 2018 году он перешёл в грузинский «Рустави», а в 2019 году присоединился к московскому «Локомотиву» на правах аренды. Красно-зелёные не стали выкупать полузащитника, и в 2020 году Кварацхелия подписал контракт с «Рубином».