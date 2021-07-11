«Краснодар» близок к покупке форварда «Альмерии», которого хотел «Спартак»

Нападающий испанской «Альмерии» Умар Садик дал согласие на переход в «Краснодар». Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, «быки» предложили 24-летнему нигерийцу четырёхлетний контракт с годовой чистой зарплатой € 2 млн, включая бонусы. Между клубами ведутся переговоры. Ранее форвардом интересовался «Спартак».
СМИ ранее сообщали, что предложение о трансфере футболиста делал франкфуртский «Айнтрахт». Немецкий клуб предлагал € 18 млн. Красно-белые предлагали за Садика € 16 млн. Transfermarkt оценивает форварда в € 15 млн.
Умар в минувшем сезоне забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи во второй испанской лиге, заняв третье место в гонке бомбардиров. Испанские СМИ также сообщали, что «Альмерия» оценивает своего форварда в € 30 млн, а его сумма отступных, прописанная в контракте, составляет € 60 млн.
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