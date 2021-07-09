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Чалов: для нас уход Васи Березуцкого в «Краснодар» был странным решением

Чалов: для нас уход Васи Березуцкого в «Краснодар» был странным решением
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался об уходе бывшего тренера команды Василия Березуцкого в «Краснодар».

«Для нас это было какое-то странное решение. Необычно и непривычно, что Вася с Лёшей разошлись. Конечно, шуток от Васи больше нет, но остался Алексей, который ещё даст фору брату. Точнее, Алексей Владимирович», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее жена Василия Березуцкого рассказала, как муж объяснил ей решение перейти из ЦСКА в «Краснодар».

В «Краснодаре» Березуцкий воссоединился с Виктором Гончаренко, в чьём тренерском штабе работал в ЦСКА. Белорусский специалист во второй половине минувшего сезона покинул армейцев и возглавил «быков».

«Я в основе ЦСКА почти 5 лет и готов к любому давлению». Откровенное интервью с Чаловым «Я в основе ЦСКА почти 5 лет и готов к любому давлению». Откровенное интервью с Чаловым
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