Чалов: для нас уход Васи Березуцкого в «Краснодар» был странным решением

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался об уходе бывшего тренера команды Василия Березуцкого в «Краснодар».



«Для нас это было какое-то странное решение. Необычно и непривычно, что Вася с Лёшей разошлись. Конечно, шуток от Васи больше нет, но остался Алексей, который ещё даст фору брату. Точнее, Алексей Владимирович», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Ранее жена Василия Березуцкого рассказала, как муж объяснил ей решение перейти из ЦСКА в «Краснодар».



В «Краснодаре» Березуцкий воссоединился с Виктором Гончаренко, в чьём тренерском штабе работал в ЦСКА. Белорусский специалист во второй половине минувшего сезона покинул армейцев и возглавил «быков».