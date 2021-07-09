Чалов: для нас уход Васи Березуцкого в «Краснодар» был странным решением
Поделиться
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался об уходе бывшего тренера команды Василия Березуцкого в «Краснодар».
«Для нас это было какое-то странное решение. Необычно и непривычно, что Вася с Лёшей разошлись. Конечно, шуток от Васи больше нет, но остался Алексей, который ещё даст фору брату. Точнее, Алексей Владимирович», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Ранее жена Василия Березуцкого рассказала, как муж объяснил ей решение перейти из ЦСКА в «Краснодар».
В «Краснодаре» Березуцкий воссоединился с Виктором Гончаренко, в чьём тренерском штабе работал в ЦСКА. Белорусский специалист во второй половине минувшего сезона покинул армейцев и возглавил «быков».
Комментарии
- 9 июля 2021
-
11:54
-
11:40
-
11:31
-
11:24
-
11:07
-
10:56
-
10:44
-
10:39
-
10:21
-
10:20
-
10:00
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
09:28
-
09:23
-
09:15
-
08:46
-
08:30
-
08:20
-
07:14
-
06:55
-
06:21
-
06:05
-
05:55
-
05:26
-
03:34
-
03:15
-
02:40
-
02:22
-
01:47
-
01:36
-
01:28
-
00:41
-
00:36
Партнерский контент