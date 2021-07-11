Хёнесс: Кроосу нет места в современном футболе
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Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением об игре полузащитника «Реала» Тони Крооса, который завершил карьеру в сборной Германии после её вылета с чемпионата Европы — 2020.
«Мне очень нравится Тони Кроос, он показывал выступления мирового уровня. Он был великолепен в „Баварии“. Но его стиль игры уже устарел. На Евро-2020 я не видел футболиста, который играл бы в таком же стиле. Тони нет места в современном футболе», — приводит слова Хёнесса Sport1.de.
Кроос вызывался в сборную Германии с 2010 года. С национальной командой 31-летний хавбек выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также становился бронзовым призёром мундиаля в 2010-м и занимал третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 году.
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