Алан Ширер: надо отдать должное молодым игрокам, которые вызвались бить пенальти

Легенда английского футбола Алан Ширер дал комментарий по поводу трёх молодых игроков сборной Англии, которые вызвались бить пенальти в послематчевой серии решающего матча Евро-2020 с национальной командой Италии.
«Надо отдать должное молодым игрокам, которые вызвались бить пенальти в таком матче. Но теперь им будет очень тяжело. Надеюсь, они смогут справиться с этим», — цитирует Ширера BBC.
Напомним, что на 120-й минуте игры главный тренер англичан Гарет Саутгейт произвёл двойную замену, выпустив на поле Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо. Оба футболиста не забили пенальти в послематчевой серии. Ещё один удар не реализовал Букайо Сака, который появился на поле на 70-й минуте.
Сборная Англии никогда не выигрывала континентальное первенство. Для сборной Италии это вторая победа на чемпионате Европы за всю историю.
- 12 июля 2021
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