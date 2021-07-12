«Футбол — это семья». Сборная Англии обратилась к болельщикам после финала Евро-2020

Сборная Англии обратилась к болельщикам после поражения в финале чемпионата Европы — 2020 с Италией (1:1, 2:3 — по пенальти).
«Мы вошли в историю, но не смогли добиться того, о чём все мечтали. Но футбол — это больше, чем трофеи, и мы видели это на протяжении всего лета. Футбол возвращается домой? Возможно, он всё это время был здесь.
Футбол — это не про трофеи и не про то, как все мы их ждём. Это не про голы, которые мы забиваем, или шансы, которые упускаем. Это про наше путешествие от самых низов к вершинам. Это про друзей, которых мы приобретаем, людей, которых представляем и которые поддерживают нас даже в самые трудные времена. Это про умение держаться вместе. Футбол — это семья. Это сообщество. Это объединение. Это дом», — говорится в сообщении, опубликованном на странице сборной Англии в «Твиттере».
- 12 июля 2021
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