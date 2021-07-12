«У вас аккаунтов в «Твиттере» больше, чем трофеев». «Спартак» подколол «Зенит» в соцсетях

Война российских клубов на просторах социальных сетей продолжается. На этот раз между собой в «Твиттере» схлестнулись санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
После победы сборной Италии в финале Евро-2020 пресс-служба красно-белых сделала пост с ироничной подписью и упоминанием матча «Спартак» — «Зенит» (3:1) в 2017 году, когда сине-бело-голубыми руководил нынешний тренер сборной Италии Роберто Манчини.
Пресс-служба «Зенита» ответила напоминанием о другом матче 2017 года, в котором петербургский клуб выиграл у «Спартака» со счётом 5:1. Сине-бело-голубые написали: «Мы думаем, что Манчини лучше помнит этот матч из 2017 года».
Далее серия постов с обеих сторон продолжилась:
Пресс-служба «Спартака»: «Поздравляем, вы тогда работали весь сезон, чтобы закончить его на пятом месте, позади нас».
Пресс-служба «Зенита»: «Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!»
Пресс-служба «Спартака»: мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам этого не понять, ведь аккаунтов в «Твиттере» у вас больше, чем трофеев… А ещё можно сравнить количество звёзд на наших эмблемах».
- 12 июля 2021
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