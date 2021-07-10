«Спартак» опубликовал видеонарезку с голами Кокорина за красно-белых

Московский «Спартак» в «Твиттере» подшутил над бывшим нападающим команды Александром Кокориным, выступающим за «Фиорентину», опубликовав видеонарезку с его голами за красно-белых.

«Абсолютная легенда. Никогда не забывайте эти знаменитые голы», — говорится в подписи к видео.

Форвард выступал за красно-белых с августа 2020 года по январь 2021 года. За 10 матчей в составе «Спартака» Кокорин забил два гола (оба — с пенальти), а также отдал голевой пас.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.