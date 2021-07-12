Алана Мамаева: Паша превращается в Аршавина, становится даже хуже
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Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала о негативных изменениях в поведении футболиста при общении с дочерью.
«Недавно Паша позвонил дочери пьяный и наговорил гадостей про маму. Теперь она с ним не хочет разговаривать. Не знаю, что с ним происходит. Превращается в Аршавина, хотя нет, становится даже хуже», — приводит слова Аланы Мамаевой StarHit.
Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. Также Павел принял и первенца Аланы — сына Алекса, которого та родила в браке с Александром Липовым. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной тому послужила скандальная история измены Павла Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.
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