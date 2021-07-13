Малафеев рассказал, почему у Манчини не получилось в России

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал причины неудачной работы Роберто Манчини в питерском клубе.



«Почему у Манчини не получились в России? Первое — он не нашёл общий язык с некоторыми российскими игроками. Второе — он потерял спортивную мотивацию по личным обстоятельствам, о которых говорить я не буду. Это касается исключительно только Манчини.



Дело точно не в том, что ему удобнее тренировать сборные: он взял несколько кубков и Суперкубков Италии, стал трёхкратным чемпионом Италии с «Интером», чемпионом Англии с «Манчестер Сити», обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции. В общем, у него множество наград во главе клубов, так что здесь определённо не стоит вопрос, что он не клубный тренер», — цитирует Малафеева Sport24.

Манчини тренировал «Зенит» в 2017-2018 годах. При итальянском специалисте Малафеев был заместителем спортивного директора «Зенита» по общим вопросам.