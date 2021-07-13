Владислав Игнатьев: очень рад вернуться в Татарстан. Это мой родной край

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев на представлении новых игроков казанского клуба поделился эмоциями от перехода.

«Очень рад вернуться в Татарстан, я здесь родился, это мой родной край», — приводит слова Игнатьева пресс-служба «Рубина».

Ранее 34-летний футболист заключил контракт с казанским клубом сроком на один год.

Игнатьев родился в Набережных Челнах. Он впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году, перейдя из «Крыльев Советов». Спустя два года он покинул стан «железнодорожников» и в дальнейшем выступал за «Краснодар» и «Кубань». В 2016 году Владислав вернулся в московский клуб и с тех пор не покидал его. В минувшем сезоне 34-летний хавбек провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.