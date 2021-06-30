Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подписал контракт с «Рубином», сообщает пресс-служба казанского клуба. 34-летний футболист подписал контракт сроком на один год. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Игнатьев продолжит карьеру в «Рубине» на правах свободного агента.
Игнатьев впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году, перейдя из «Крыльев Советов». Спустя два года он покинул стан железнодорожников и в дальнейшем выступал за «Краснодар» и «Кубань». В 2016 году Владислав вернулся в московский клуб и выступает за него до сих пор. В минувшем сезоне 34-летний хавбек провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.
В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».
- 30 июня 2021
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