«Интер» ответил на заявление «Спортинга» о намерении подать в суд из-за трансфера Мариу

«Интер» на официальном сайте опубликовал ответное заявление, адресованное «Спортингу».

Напомним, ранее португальский клуб заявил о намерении подать в суд на «Интер» из-за ситуации с переходом полузащитника миланцев Жоау Мариу в «Бенфику». «Интер» был обязан выплатить «Спортингу» € 30 млн при продаже в любой другой португальский клуб, однако не сделал этого.



«Нам известно о заявлении «Спортинга». Обвинения недопустимы, крайне серьёзны и, что самое главное, не имеют ничего общего с реальностью. «Интер» будет защищать свой имидж и свою репутацию в соответствующих инстанциях», — говорится в заявлении.

Напомним, Мариу расторг контракт с «Интером», после чего футболист заключил контракт с «Бенфикой». Сообщалось, что переход игрока в «Спортинг» сорвался, потому что клуб предложил лишь € 4 млн. Хавбек является воспитанником лиссабонцев и защищал их цвета на старте карьеры, а также выступал за них в прошлом сезоне на правах аренды. «Спартак» был готов заплатить за Жоау Мариу € 7,5 млн.