«Гранада» подписала нападающего Карлоса Бакку

Пресс-служба «Гранады» объявила о подписании контракта с форвардом Карлосом Баккой. О сроке соглашения с 34-летним колумбийцем не сообщается.

34-летний колумбиец выступал за «Вильярреал» с 2017 года. На его счету 145 матчей за команду и 43 гола.

Ранее футболист выступал за итальянский «Милан», испанскую «Севилью», бельгийский «Брюгге», а также колумбийские «Атлетико Хуниор» и «Барранкилью», а также венесуэльский «Минервен». В национальную сборную Колумбии нападающий вызывался с 2010 по 2018 год.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании «Вильярреал» с 58 очками занял седьмое место. В прошлом сезоне Бакка провёл за «желтую субмарину» 35 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.