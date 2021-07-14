«Гранада» подписала нападающего Карлоса Бакку
Поделиться
Пресс-служба «Гранады» объявила о подписании контракта с форвардом Карлосом Баккой. О сроке соглашения с 34-летним колумбийцем не сообщается.
34-летний колумбиец выступал за «Вильярреал» с 2017 года. На его счету 145 матчей за команду и 43 гола.
Ранее футболист выступал за итальянский «Милан», испанскую «Севилью», бельгийский «Брюгге», а также колумбийские «Атлетико Хуниор» и «Барранкилью», а также венесуэльский «Минервен». В национальную сборную Колумбии нападающий вызывался с 2010 по 2018 год.
В завершившемся сезоне чемпионата Испании «Вильярреал» с 58 очками занял седьмое место. В прошлом сезоне Бакка провёл за «желтую субмарину» 35 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
Комментарии
- 14 июля 2021
-
05:34
-
05:16
-
04:56
-
04:43
-
04:02
-
03:36
-
01:48
-
01:22
-
00:58
-
00:55
-
00:29
-
00:27
- 13 июля 2021
-
23:50
-
23:43
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:14
-
22:07
-
21:58
-
21:51
-
21:37
-
21:30
-
21:15
-
21:02
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:32
-
20:25
Партнерский контент