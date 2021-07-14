Футболистов сборной Украины раскритиковали за фото с Бастой

Двое футболистов сборной Украины подверглись критике на родине после публикации с отдыха.
Защитник Виталий Миколенко опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой позирует с нападающим Романом Яремчуком и российским рэпером Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста.
Фото: «Инстаграм» Виталия Миколенко
После публикации поведением игроков возмутился украинский националист Сергей Стерненко. «Футболисты Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко, который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях и поддержке его оккупации, а также нападением его охраны в Киеве после вопроса украинца про Крым. Может, Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала Россия и постоянно убивает украинцев?» — написал Стерненко в своём телеграм-канале.
- 14 июля 2021
-
15:00
-
14:59
-
14:51
-
14:42
-
14:40
-
14:19
-
14:07
-
14:02
-
13:55
-
13:53
-
13:50
-
13:31
-
13:08
-
12:57
-
12:47
-
12:34
-
12:22
-
12:06
-
12:05
-
11:51
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:45
-
10:40
-
10:34
-
10:10
-
10:10
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
08:46