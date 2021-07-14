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Футболистов сборной Украины раскритиковали за фото с Бастой

Футболистов сборной Украины раскритиковали за фото с Бастой
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Двое футболистов сборной Украины подверглись критике на родине после публикации с отдыха.

Защитник Виталий Миколенко опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой позирует с нападающим Романом Яремчуком и российским рэпером Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста.

Фото: «Инстаграм» Виталия Миколенко

После публикации поведением игроков возмутился украинский националист Сергей Стерненко. «Футболисты Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко, который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях и поддержке его оккупации, а также нападением его охраны в Киеве после вопроса украинца про Крым. Может, Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала Россия и постоянно убивает украинцев?» — написал Стерненко в своём телеграм-канале.

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