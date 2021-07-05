«Видимо, слишком громко кричал Россия». Губерниев – угроза безопасности Украины?!

Первый человек спорта в украинском чёрном списке. Всё дело в его словах о Шевченко и Зинченко?

Евро-2020 продолжает удивлять. И не всегда приятно. Новость дня: известный российский комментатор Дмитрий Губерниев признан украинским минкультом угрозой национальной безопасности Украины. Да-да, вы всё верно прочитали.

За что забанили Губерниева?

В чёрном списке министерства культуры Украины уже 204 человека. Впервые он был опубликован в 2015 году и с тех пор регулярно обновляется. Губерниев стал первым представителем спорта в перечне. Помимо Дмитрия туда входят, например, Олег Газманов, певица Валерия, актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский и даже покойный Иосиф Кобзон (умер три года назад).

Своим включением в стоп-лист Губерниев, похоже, обязан фразе про сборную Украину на Евро. В своём телеграм-канале комментатор отметил, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко и защитник Александр Зинченко разговаривают с журналистами на русском языке. «Русский язык — творец украинского футбольного успеха», — написал Дмитрий.

Что говорит сам Губерниев

Мы дозвонились до невъездного теперь на Украину комментатора. Дмитрий был максимально ироничен.

— Полное недоумение. Дуракам закон не писан. Все знают, как я поддерживаю Украину на спортивных соревнованиях. Ни один комментатор этого не делает, как я это делаю. Хочу просто посочувствовать людям, которые это сделали. Ко мне прекрасно относятся на Украине, я прекрасно общаюсь со спортсменами. Правда всегда лучше кривды. Нас не разделить. Почему молчит министерство спорта Украины? Может, они тоже меня внесут. Ну нет, конечно. Я уверен, что это решение так или иначе отменят. Видимо, я слишком громко кричал Россия. Особенно когда украинская команда выиграла эстафету в Сочи. Пусть они пересмотрят мои репортажи и как я поддерживаю всех украинских спортсменов. А если они обиделись на моё замечание, что русский язык объединяет сборную Украины по футболу… То тут нечего пенять на зеркало, коли рожа крива. Я уже начал получать письма поддержки от украинцев. Это приятно.