«Тоттенхэм» определился с главной трансферной целью на лето

«Тоттенхэм Хотспур» намерен приобрести нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, сообщает The Telegraph.
По информации издания, лондонский клуб выбрал 28-летнего футболиста своей приоритетной целью на летнее трансферное окно. Новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту решил перевести команду на схему с двумя форвардами и видит в Дэнни идеального партнёра для Гарри Кейна.
Ингс перешёл в «Саутгемптон» из «Ливерпуля» в 2018 году — сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. До этого Дэнни выступал за «Бёрнли» и «Борнмут». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 12 голов (два — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.
Видео красивого гола Ингса в ворота «Ливерпуля»:
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