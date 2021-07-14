Племянник Алишера Усманова вошёл в совет директоров «Эвертона»

Сарвар Исмаилов, племянник российского миллиардера Алишера Усманова, вошёл в совет директоров «Эвертона», сообщается на официальном сайте английского клуба.



«Для меня большая честь и привилегия войти в совет директоров «Эвертона». Это большая ответственность, к которой я не отнесусь легкомысленно. Я хочу поблагодарить совет директоров клуба и владельца за предоставленную возможность и оказанное мне доверие.



Я люблю этот клуб, знаком с его структурой. Уверяю вас, в моих жилах течёт синяя кровь. Я решительный и амбициозный человек. Надеюсь привнести новые идеи и молодую энергию в клуб. Наш абсолютный приоритет — достижение успеха на поле. Открывается новая захватывающая глава для нашего клуба. Мы вступаем в новую эру и смотрим только вперёд», — отметил Исмаилов.



В 2019 году Исмаилов занял пост коммерческого консультанта, а затем стал первым спортивным и коммерческим директором женской команды «Эвертона». Он продолжит работать с женской командой английского клуба.

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