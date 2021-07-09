«Эвертон» показал новую домашнюю форму

«Эвертон» на своём официальном сайте представил новый домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.
Футболка выполнена в традиционном для «ирисок» синем цвете, на ней также присутствует узор. Вставки сделаны белыми и жёлтыми. Техническим спонсором ливерпульского клуба является датская фирма Hummel.
Фото: Официальный сайт ФК «Эвертон»
В минувшем сезоне «Эвертон» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 турах команда набрала 59 очков. От зоны еврокубков «ирисок» отделили три очка.
В нынешнее межсезонье у «Эвертона» сменился главный тренер. Команду покинул Карло Анчелотти, получивший предложение от мадридского «Реала». Место итальянца занял испанский специалист Рафаэль Бенитес, известный по работе в «Ливерпуле».
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