В «Рубине» рассказали о предложениях по Кварацхелии

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о предложениях, поступивших в клуб по поводу трансфера полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Из «Рубина» уходят спонсоры и у нас теперь уменьшился бюджет? Я не знаю, откуда это, в интернете я вообще страшные вещи читал. Всё нормально. То, что мы не продали Хвичу – история начала разворачиваться раньше, чем европейское окно начало раскочегариваться. Это очень большой трансфер, это большой игрок – такие большие переходы случаются, когда сходятся все звёзды, а не по щелчку пальцев. Есть условно четыре клуба, которые им интересуются, это большие организации. Три с половиной клуба прислали официальные предложения по Хвиче. Все начали говорить о Хвиче в мае, сейчас от этой теме устали, а на самом деле Евро только закончился. Спрашивать почему вы не продали Хвичу – то же самое, что спрашивать, почему в июле нет снега. Если предложения не устроят, то он останется? Обойдёмся без громких заявлений.
Старфельт пока не уходит в «Селтик», подождите. Полный комплект у нас есть, переговоры по нему вы ведём, но пока не подписаны документы – не состоялся и трансфер. Даже с игроками, которые в академию переходят. Тяжело ли сдерживать натиск «Краснодара» по Макарову? Нет, нам не тяжело – у нас идеальные отношения с «Краснодаром». Это хорошие, добрососедские, деловые и приятные отношения. И так по любому игроку. Предлагают ли 10? Это секрет», — передаёт слова Яровинского корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 14 июля 2021
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