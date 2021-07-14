Апелляционный комитет РФС сократил отстранение Карпина за бросок бутылки в сторону судьи

Апелляционный комитет РФС рассмотрел эпизод с участием главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, произошедший во время матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 c «Краснодаром» (1:3), сообщается на официальном сайте РФС.
Напомним, в концовке встречи Карпин бросил в сторону арбитра бутылку, после чего был удалён. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) дисквалифицировал специалиста на три матча.
Апелляционный комитет принял решение частично удовлетворить жалобу «Ростова» на решение о дисквалификации Карпина и сократил отстранение до одного матча. Также комитет решил оштрафовать специалиста на 30 тыс. рублей за неспортивное поведение в соответствии со статьей 96 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС.
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