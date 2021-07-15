В Москве пройдут детские футбольные турниры в честь Дасаева, Колыванова и Чугайнова

В августе 2021 года фонд развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» проведёт в Москве сразу три турнира, посвящённых звёздам советского и российского футбола.
С 9 по 13 августа на стадионе Академии «Спартак» пройдёт Всероссийский детский турнир на призы легендарного вратаря Рината Дасаева среди юных футболистов не старше 2009 года рождения. С 16 по 20 августа на стадионе «Арена Чертаново» состоятся матчи первого отборочного этапа традиционного Международного турнира «Кубок Игоря Колыванова». Победитель этапа получит путёвку в финал с участием ведущих футбольных школ страны, который запланирован на январь 2022 года. А с 25 по 27 августа ребята разыграют трофеи II Всероссийского детского турнира «Кубок Игоря Чугайнова» сразу в двух возрастных категориях. В соревнованиях на «Арене Чертаново» примут участие воспитанники футбольных школ 2013 и 2014 годов рождения.
Узнать подробности, получить положение турнира и зарегистрироваться можно по телефону +7 (962) 959-91-91 или на сайте.
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