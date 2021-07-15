«Фиорентина» представила нового главного тренера

«Фиорентина» провела презентацию нового главного тренера команды — Винченцо Итальяно, сообщает пресс-служба клуба. 43-летний итальянец подписал контракт с клубом до конца 2023 года.
Итальяно изначально продлил контракт со «Специей», которую возглавлял ранее. Однако в контракте Итальяно со «Специей» был прописан пункт о расторжении соглашения в случае желания тренера уйти. Клубу, который хотел подписать Винченцо, нужно было заплатить неустойку в размере € 1 млн.
Ранее «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушёл из клуба уже через три недели после назначения. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 15 июля 2021
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