Гендиректор «Локомотива»: в прошедшем сезоне было много и переживаний, и приятных моментов

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко поздравил футболистов с «бронзой», завоёванной в с сезоне-2020/2021.



«Я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям. В прошедшем сезоне было очень много переживаний, но и очень много приятных моментов. Вот один их них мы завершаем. Мы все вместе вошли в историю, завоевали очередные награды «Локомотива» и стали частью богатой и долгой истории футбольного клуба. Всем удачи и успешного предстоящего сезона. Спасибо!» — приводит слова Леонченко пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял третье место в таблице РПЛ, набрав 56 очков. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 24 июля.