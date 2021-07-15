Гендиректор «Локомотива»: в прошедшем сезоне было много и переживаний, и приятных моментов
Поделиться
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко поздравил футболистов с «бронзой», завоёванной в с сезоне-2020/2021.
«Я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям. В прошедшем сезоне было очень много переживаний, но и очень много приятных моментов. Вот один их них мы завершаем. Мы все вместе вошли в историю, завоевали очередные награды «Локомотива» и стали частью богатой и долгой истории футбольного клуба. Всем удачи и успешного предстоящего сезона. Спасибо!» — приводит слова Леонченко пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне «Локомотив» занял третье место в таблице РПЛ, набрав 56 очков. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 24 июля.
Новость по теме«Локомотив» показал награждение игроков бронзовыми медалями
Комментарии
- 15 июля 2021
-
21:18
-
20:53
-
20:45
-
20:40
-
20:28
-
20:23
-
20:03
-
19:52
-
19:34
-
19:25
-
19:21
-
19:08
-
19:00
-
18:54
-
18:42
-
18:40
-
18:24
-
18:24
-
18:01
-
17:51
-
17:49
-
17:38
-
17:27
-
17:14
-
16:59
-
16:44
-
16:34
-
16:14
-
16:12
-
15:46
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:14
-
15:08
Партнерский контент