«Барселона» не уведомила Гризманна о начале переговоров об обмене в «Атлетико»

Руководство «Барселоны» приняло решение не уведомлять 30-летнего французского форварда Антуана Гризманна о старте переговоров по его обмену на Сауля Ньигеса в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на RMC.

Отмечается, что данное решение создало напряжённую ситуацию между клубом и представителями Гризманна, которые узнав о переговорах с «Атлетико», сообщили, что готовы покинуть клуб только в том случае, если сине-гранатовые компенсируют разницу, если «матрасники» предложат контракт с уменьшением зарплаты. В свою очередь, в «Барселоне» ответили на это, что в этом случае готовы оставить Гризманна в клубе.

При этом переговоры по Саулю продолжаются – завтра у представителей игрока запланирована встреча с руководством сине-гранатовых.

В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. На счету 26-летнего Сауля два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико».