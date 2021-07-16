«ПСЖ» готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара. Француз считает, что нужно уходить

«Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток сохранить нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт истекает следующим летом.
Как сообщает Marca, клуб готов предложить 22-летнему футболисту крайне выгодное соглашение, по условиям которого он будет зарабатывать столько же, сколько его партнёр по атаке Неймар. По неофициальным данным, бразилец получает € 30 млн в год после вычета налогов и без учёта бонусов.
При этом Мбаппе по-прежнему считает, что ему нужно уйти из «ПСЖ». Француз считает, что не сможет реализовать все свои амбиции в этой команде. В данном случае деньги играют для Килиана второстепенную роль.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
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