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Аршавин: я уже отполитикался в 2007 году. После слов про ожидания на мне поставили крестик

Аршавин: я уже отполитикался в 2007 году. После слов про ожидания на мне поставили крестик
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Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин признался, что не видит себя в политике в будущем.

«Вижу ли себя в политике? Нет. Я уже отполитикался в 2007 году, когда баллотировался в парламент. Меня попросили, нельзя было отказаться. Я там участвовал в двух-трёх акциях. В этом не было для меня ничего нового. Одно дело участвовать в акциях, другое — баллотироваться? Ну, в первом случае ты говоришь, что они хорошие, а во втором — что ты хороший. Разницы никакой. Было сразу понятно, что физически я не буду работать в Мариинском дворце. Я отказывался автоматом. Логично всё было. «Ты лицо города, играешь за команду. А мы все — команда» (улыбается).

Не являюсь ли я сейчас доверенным лицом Путина? Мне кажется, после «ваши ожидания — ваши проблемы» там… Обычно говорят «поставьте вашу галочку», а тут на мне поставили крестик (улыбается)», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.

«100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин «100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин
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