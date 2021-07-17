Актёр Судейкис поддержал Рашфорда, Санчо и Сака, подвергшихся расистским нападкам

Голливудский актёр Джейсон Судейкис поддержал футболистов сборной Англии, которых в социальных сетях оскорбляли на расовой почве после поражения в финале Евро-2020 команде Италии.
Судейкис появился на премьере второго сезона сериала «Тед Лассо» в кофте с надписью: «Джейдон, Маркус и Букайо» в поддержку игроков английской команды.
Фото можно посмотреть в «Твиттере» Goal.com.
Напомним, в сериале Судейкис играет тренера по американскому футболу Теда Лассо, которого пригласили стать наставником футбольного клуба из АПЛ. Лассо ничего не знает о новом для себя виде спорта, однако принимает предложение.
В серии пенальти финала Евро-2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.
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