Петржела предрёк «Зениту» победу в чемпионате после успеха в Суперкубке

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу питерцев в матче за Суперкубок России — 2021.

«Ничего удивительного не произошло. Я был уверен в победе, а разгромная победа — приятный бонус. Поймите, на сегодняшний день «Зенит» сильнее не только «Локомотива», но и всех остальных российских команд. Победа в Суперкубке — это лишь начало. Дальше будет победа в Кубке и золотые медали в РПЛ. Вы сами верите, что кто-то может составить конкуренцию «Зениту»?» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.