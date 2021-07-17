Петржела предрёк «Зениту» победу в чемпионате после успеха в Суперкубке

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу питерцев в матче за Суперкубок России — 2021.
«Ничего удивительного не произошло. Я был уверен в победе, а разгромная победа — приятный бонус. Поймите, на сегодняшний день «Зенит» сильнее не только «Локомотива», но и всех остальных российских команд. Победа в Суперкубке — это лишь начало. Дальше будет победа в Кубке и золотые медали в РПЛ. Вы сами верите, что кто-то может составить конкуренцию «Зениту»?» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сегодня, 17 июля, в матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
- 17 июля 2021
-
22:02
-
21:58
-
21:53
-
21:49
-
21:43
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:34
-
21:27
-
20:58
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:46
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:19
-
19:50
-
19:47
-
19:39
-
19:37
-
19:30
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:32
-
18:24
-
18:09
-
17:52
-
17:45
-
17:37
-
17:15
-
17:00