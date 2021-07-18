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Обзор разгромной победы «Лиона» над «Вольфсбургом» в товарищеском матче

Обзор разгромной победы «Лиона» над «Вольфсбургом» в товарищеском матче
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Вчера, в субботу, 17 июля, во Франции «Лион» на домашнем стадионе «Стад де Люмьер» в рамках контрольной предсезонной игры принимал немецкий «Вольфсбург». Встреча завершилась разгромной победой французского клуба со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт уже на 7-й минуте встречи форвардом «Лиона» Карлом Экамби. На 29-й минуте Мусса Дембеле укрепил преимущество клуба из Франции. Однако спустя минуту «Вольфсбургу» удалось сократить отставание благодаря голу нападающего Даниэля Гинчека. На старте второго тайма всё тот же Экамби вновь отправил мяч в ворота «волков», оформив дубль, а в конце матча, вышедший на замену 18-летний Эли Висса, установил окончательный счёт – 4:1.

Видеообзор матча «Лион» — «Вольфсбург» доступен на «Чемпионате».

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