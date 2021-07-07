Воспитанник «Лиона» находится на просмотре в «Ростове»

Воспитанник французского «Лиона» Иссиар Драме находится на просмотре в «Ростове». Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.



«Он француз. Сначала его хотела подписать «Аустрия» Вена. Но в конечном итоге решили, что «Ростов» реален. Они заинтересованы в защитнике. Правда, у него есть предложения из одного французского и двух бельгийских клубов. На фотографиях «Ростова» он появился, потому что его команда выиграла мини-турнир.



Сейчас он находится с «Ростовом». Дальше – жизнь покажет. Завтра будет матч, в которой он, возможно, сыграет. В «Ростове» его более-менее знают. Просто хотят, чтобы он посмотрел на команду, а команда на него. Европейцы немного по-другому подходят к вопросу. Драме пять лет был в «Лионе». Ему всего 22 года. У него есть класс, он атлетичный, быстрый. Сейчас присмотрятся друг к другу.



Россия для него не изведана. Но «Ростов» — хороший коллектив. Я ему рассказал, что тренер сам был великим футболистом, который играл в Испании; в тренерском штабе много испанцев. Он не тот футболист, который катается по просмотрам. Просто обстоятельства сложились так, что сейчас они друг к другу присматриваются. Если так сложится, что «Ростов» договорится с ним, то я уверен, что команда не прогадает», — цитирует Селюка «РБ-Спорт».

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