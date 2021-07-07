Воспитанник «Лиона» находится на просмотре в «Ростове»

Воспитанник французского «Лиона» Иссиар Драме находится на просмотре в «Ростове». Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.
«Он француз. Сначала его хотела подписать «Аустрия» Вена. Но в конечном итоге решили, что «Ростов» реален. Они заинтересованы в защитнике. Правда, у него есть предложения из одного французского и двух бельгийских клубов. На фотографиях «Ростова» он появился, потому что его команда выиграла мини-турнир.
Сейчас он находится с «Ростовом». Дальше – жизнь покажет. Завтра будет матч, в которой он, возможно, сыграет. В «Ростове» его более-менее знают. Просто хотят, чтобы он посмотрел на команду, а команда на него. Европейцы немного по-другому подходят к вопросу. Драме пять лет был в «Лионе». Ему всего 22 года. У него есть класс, он атлетичный, быстрый. Сейчас присмотрятся друг к другу.
Россия для него не изведана. Но «Ростов» — хороший коллектив. Я ему рассказал, что тренер сам был великим футболистом, который играл в Испании; в тренерском штабе много испанцев. Он не тот футболист, который катается по просмотрам. Просто обстоятельства сложились так, что сейчас они друг к другу присматриваются. Если так сложится, что «Ростов» договорится с ним, то я уверен, что команда не прогадает», — цитирует Селюка «РБ-Спорт».
- 7 июля 2021
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:38
-
14:27
-
14:24
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:23
-
13:01
-
12:50
-
12:48
-
12:35
-
12:32
-
12:19
-
12:03
-
11:47
-
11:44
-
11:36
-
11:07
-
11:01
-
10:34
-
10:25
-
10:21
-
10:02
-
09:57
-
09:54
-
09:45
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:49