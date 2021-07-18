Сон Хын Мин близок к подписанию нового контракта с «Тоттенхэмом» на € 48 млн

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, вероятно, останется в команде ещё на несколько сезонов.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 29-летний футболист продвинулся в переговорах с клубом о новом контракте. Стороны близки к заключению соглашения, рассчитанного до лета 2025 года. Ожидается, что по условиям договора кореец суммарно заработает € 48 млн (€ 12 млн за сезон).
Сон защищает цвета «Тоттенхэма» с 2015 года, а до этого выступал за «Байер» и «Гамбург». Действующий контракт игрока со «шпорами» рассчитан до лета 2023 года. С 2010-го форвард вызывается в национальную команду Южной Кореи.
В минувшем сезоне Сон принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 17 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.
Видео гола Сона в ворота «Лидс Юнайтед»:
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