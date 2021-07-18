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Ван Дейк ответил на информацию, что он поднял в сборной протест против назначения ван Гала

Ван Дейк ответил на информацию, что он поднял в сборной протест против назначения ван Гала
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Капитан сборной Нидерландов, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на статью в издании Mirror, где утверждалось, что он устроил протест против возвращения Луи ван Гала на пост главного тренера национальной команды.

«Эта статья — абсолютная ложь. Для журналиста нет вещи важнее, чем говорить правду и не выдумывать. Вам должно быть стыдно, мистер Маллок (автор статьи. — Прим. «Чемпионата»)», — написал ван Дейк в своём «твиттере».

Напомним, сборная Нидерландов на чемпионате Европы — 2020 одержала победу во всех трёх матчах группового этапа, но вылетела на первой же стадии плей-офф, сенсационно проиграв в 1/8 финала Чехии (0:2). После этого в отставку был отправлен Франк де Бур, руководивший командой с прошлого года.

Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. Последним местом работы специалиста был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.

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