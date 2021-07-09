Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луи ван Гал — главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. С ним ведут переговоры

Луи ван Гал — главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. С ним ведут переговоры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал может в скором времени вернуться на должность.

Как сообщает AD, специалист является главным кандидатом на пост наставника национальной команды. В настоящее время представители Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) находятся в Португалии, где ведут переговоры с ван Галом.

Напомним, сборная Нидерландов на чемпионате Европы — 2020 одержала победу во всех трёх матчах группового этапа, но вылетела на первой же стадии плей-офф, сенсационно проиграв в 1/8 финала Чехии (0:2). После этого в отставку был отправлен Франк де Бур, руководивший командой с прошлого года.

Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. Последним местом работы специалиста стал «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.

Турнирная таблица Евро-2020
Нидерланды нисколько не жалко. Это пародия, а не футбол серьёзной сборной Нидерланды нисколько не жалко. Это пародия, а не футбол серьёзной сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021