Луи ван Гал — главный кандидат на пост тренера сборной Нидерландов. С ним ведут переговоры

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал может в скором времени вернуться на должность.



Как сообщает AD, специалист является главным кандидатом на пост наставника национальной команды. В настоящее время представители Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) находятся в Португалии, где ведут переговоры с ван Галом.



Напомним, сборная Нидерландов на чемпионате Европы — 2020 одержала победу во всех трёх матчах группового этапа, но вылетела на первой же стадии плей-офф, сенсационно проиграв в 1/8 финала Чехии (0:2). После этого в отставку был отправлен Франк де Бур, руководивший командой с прошлого года.



Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. Последним местом работы специалиста стал «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.