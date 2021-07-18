Акинфеев составил образ идеального футболиста ЦСКА

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев составил образ идеального футболиста армейцев.

«Попросили капитана составить топ игроков из нынешнего состава армейцев по ключевым характеристикам. А как выглядел бы ваш идеальный футболист ЦСКА?» — говорится в сообщении пресс-службы москвичей в «Твиттере».

По мнению Акинфеева, у идеального игрока ЦСКА будет игра головой Антона Заболотного, видение поля Алана Дзагоева, сила Николы Влашича, скорость Чидеры Эджуке, техника Ильзата Ахметова, передачи Марио Фернандеса, отбор Константина Кучаева и удар Игоря Дивеева.

Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.