Акинфеев составил образ идеального футболиста ЦСКА

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев составил образ идеального футболиста армейцев.
«Попросили капитана составить топ игроков из нынешнего состава армейцев по ключевым характеристикам. А как выглядел бы ваш идеальный футболист ЦСКА?» — говорится в сообщении пресс-службы москвичей в «Твиттере».
По мнению Акинфеева, у идеального игрока ЦСКА будет игра головой Антона Заболотного, видение поля Алана Дзагоева, сила Николы Влашича, скорость Чидеры Эджуке, техника Ильзата Ахметова, передачи Марио Фернандеса, отбор Константина Кучаева и удар Игоря Дивеева.
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.
- 18 июля 2021
-
19:02
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:24
-
18:12
-
17:47
-
17:45
-
17:22
-
17:16
-
17:06
-
16:56
-
16:55
-
16:35
-
16:30
-
16:13
-
16:01
-
15:56
-
15:44
-
15:43
-
15:27
-
15:17
-
15:00
-
14:55
-
14:40
-
14:35
-
14:31
-
14:27
-
14:17
-
13:59
-
13:38
-
13:24
-
13:16
-
13:09