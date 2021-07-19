Гамейро спустя 13 лет вернулся в «Страсбург», в котором начинал карьеру

34-летний французский нападающий Кевин Гамейро, известный по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», «Севилью», мадридский «Атлетико» и «Валенсию», спустя 13 лет вернулся во французский «Страсбург», в котором он начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
«Очень рад присоединиться к «Страсбургу». Для меня большая гордость – вновь надеть футболку этого клуба и встретить таких болельщиков. Я всегда следил за клубом, даже в самые плохие времена. «Страсбург» — мой дом. Здесь я учился, делал первые профессиональные шаги и познакомился со своей женой. Пришло время вернуться», — цитирует Гамейро официальный сайт «Страсбурга».
Контракт с футболистом, находившимся в статусе свободного агента, заключён до 30 июня 2023 года.
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