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Экс-форвард ЦСКА Витиньо отметился голом и результативной передачей в игре за «Фламенго»

Экс-форвард ЦСКА Витиньо отметился голом и результативной передачей в игре за «Фламенго»
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В ночь на понедельник, 19 июля, в Салвадоре (Бразилия) на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» состоялся матч 12-го тура чемпионата Бразилии между «Баией» и «Фламенго». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.

В составе «Фламенго» хет-триком отметился форвард Габриэл, ещё по голу на счету Педро Абреу и Витиньо, который также записал на свой счёт голевую передачу.

В текущем сезоне 27-летний Витиньо принял участие в 25 встречах за «Фламенго» во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Напомним, ранее он выступал за московский ЦСКА, а летом 2018 года вернулся в Бразилию, перейдя во «Фламенго» за € 12 млн. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.

Бразилия - Серия А. 12-й тур
19 июля 2021, понедельник. 00:15 МСК
Баия
Салвадор
Окончен
0 : 5
Фламенго
Рио-де-Жанейро
0:1 Габриэл – 23' (пен)   0:2 Габриэл – 41'   0:3 Габриэл – 62'   0:4 Абреу – 74'   0:5 Витиньо – 84'
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