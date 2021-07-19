«Зенит» объявил о возвращении Мамманы в «Сочи» на правах аренды
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Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перешёл в «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба. Арендное соглашение 25-летнего аргентинского футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.
«Зенит» желает Эмануэлю Маммане удачи и спортивных успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.
В прошлом сезоне Маммана также выступал в составе «Сочи» на правах аренды. Аргентинский защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги за сочинский клуб и отдал одну результативную передачу. В «Зенит» Эмануэль перешёл в 2017 году. С тех пор он провёл за основную команду сине-бело-голубых 41 матч и стал двукратным обладателем чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.
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