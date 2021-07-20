Футболист АПЛ арестован по подозрению в преступлениях сексуального характера против детей

Футболист АПЛ был арестован по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 31-летний игрок, личность которого не может быть раскрыта по юридическим причинам, был отстранён от работы своим клубом, пока полиция расследует обвинения. Он был арестован в прошлую пятницу полицией Манчестера.

Известно, что этот игрок АПЛ женат. Сейчас футболиста отпустили под залог в ожидании дальнейшего расследования. Также сообщается, что клуб будет продолжать оказывать поддержку властям в их расследовании и на данный момент не будет делать никаких официальных заявлений.