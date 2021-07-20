Украинский журналист: Рамирес не в «Рубине», так как не захотел отдавать половину зарплаты

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что форвард словацкого «ДАКа» Эрик Рамирес отказался от перехода в казанский «Рубин», поскольку в клубе распространена практика, при которой футболисты отдают половину своей официальной зарплаты.
«От Рамиреса отказался «Рубин» якобы из-за проваленного медосмотра. Хотя есть и версия, что игрок не захотел отдавать половину официальной месячной зарплаты, что является обычной практикой в казанском клубе», — написал Бурбас в своём «твиттере».
Напомним, Эрик Рамирес перейдёт в киевское «Динамо». По информации СМИ, Рамирес не перешёл в казанский клуб из-за проблем при медосмотре. 22-летний венесуэльский форвард в сезоне-2020/2021 провёл 33 матча, в которых забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач.
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