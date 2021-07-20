Рамирес, которым интересовался «Рубин», перейдёт в «Динамо» Киев

Форвард словацкого ДАКа Эрик Рамирес перейдёт в киевское «Динамо». О скором трансфере футболиста в украинский клуб рассказал спортивный директор клуба Ян ван Даэле.

«Трансфер Рамиреса в „Рубин“ уже был согласован, но по непонятным для нас причинам всё сорвалось. Предложение не такое хорошее, как у „Рубина“, но всё равно заманчивое. Сделка будет закрыта на этой неделе. Пока ждём получение визы в Украину, после чего Рамирес сможет пройти медосмотр», – рассказал ван Даэле в интервью SportNet.

По информации СМИ, Рамирес не перешёл в казанский клуб из-за проблем при медосмотре.

22-летний венесуэльский форвард в сезоне-2020/21 провёл 33 матча, которых забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач.