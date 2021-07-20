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«Ференцварош» обыграл «Жальгирис» в отборе ЛЧ, «Динамо» Загреб оказалось сильнее «Омонии»

«Ференцварош» обыграл «Жальгирис» в отборе ЛЧ, «Динамо» Загреб оказалось сильнее «Омонии»
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В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» принимал «Жальгирис». Встреча прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой венгерской команды со счётом 2:0.

На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ференцвароша» Мюрто Узуни. На 39-й минуте форвард Токмак Нгуен упрочил преимущество венгерской команды в счёте.

В другом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» встречалось с «Омонией». Игра прошла на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась победой хорватского клуба со счётом 2:0. Голы за загребское «Динамо» забили футболисты Ловро Майер и Кристиян Якич.

Ответные матчи состоятся 27 июля.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2021, вторник. 21:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
2 : 0
Жальгирис
Вильнюс, Литва
1:0 Узуни – 25'   2:0 Нгуен – 39'
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2021, вторник. 21:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
2 : 0
Омония
Никосия, Кипр
1:0 Майер – 65'   2:0 Якич – 81'
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