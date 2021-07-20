«Ференцварош» обыграл «Жальгирис» в отборе ЛЧ, «Динамо» Загреб оказалось сильнее «Омонии»
Поделиться
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» принимал «Жальгирис». Встреча прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой венгерской команды со счётом 2:0.
На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ференцвароша» Мюрто Узуни. На 39-й минуте форвард Токмак Нгуен упрочил преимущество венгерской команды в счёте.
В другом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» встречалось с «Омонией». Игра прошла на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась победой хорватского клуба со счётом 2:0. Голы за загребское «Динамо» забили футболисты Ловро Майер и Кристиян Якич.
Ответные матчи состоятся 27 июля.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2021, вторник. 21:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
2 : 0
Жальгирис
Вильнюс, Литва
1:0 Узуни – 25' 2:0 Нгуен – 39'
Комментарии
- 21 июля 2021
-
00:13
-
00:02
- 20 июля 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:15
-
22:59
-
22:51
-
22:25
-
22:21
-
21:47
-
21:43
-
21:36
-
21:30
-
21:10
-
21:05
-
20:30
-
20:24
-
20:03
-
19:54
-
19:44
-
19:35
-
19:26
-
19:05
-
18:53
-
18:53
-
18:32
-
18:24
-
18:09
-
17:58
-
17:49
-
17:43
-
17:28
-
17:15
-
17:13
-
16:58
Партнерский контент