«Ференцварош» обыграл «Жальгирис» в отборе ЛЧ, «Динамо» Загреб оказалось сильнее «Омонии»

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» принимал «Жальгирис». Встреча прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой венгерской команды со счётом 2:0.



На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ференцвароша» Мюрто Узуни. На 39-й минуте форвард Токмак Нгуен упрочил преимущество венгерской команды в счёте.



В другом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» встречалось с «Омонией». Игра прошла на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) и завершилась победой хорватского клуба со счётом 2:0. Голы за загребское «Динамо» забили футболисты Ловро Майер и Кристиян Якич.

Ответные матчи состоятся 27 июля.