Рашфорд призвал критиков не искать скрытых мотивов в его благотворительной деятельности

23-летний форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд обратился к критикам, заявив, что его успехи вне поля, связанные с благотворительной деятельностью, не имеют никаких скрытых мотивов.

«Слышал, что скоро планируют опубликовать материал о том, как получил некую коммерческую выгоду за последние 18 месяцев. Хочу разъяснить эту ситуацию. Я не сотрудничаю ни с одним бредом и являюсь партнёром благотворительных организаций, чтобы продвигать свою работу вне поля. К примеру, прошлым летом 1,3 млн детей получили доступ к продовольственной поддержке, благодаря моим отношениям с одной из специализированных компаний, дети получили безопасное место после школы, где их накормят. Были и другие проекты, но получил ли я с этого выгоду? Почему всегда должен быть какой-то мотив? Время от времени, действительно забавно читать, что пишут обо мне. Думаю, что это лишь начало...» — гласит пост Рашфорда в «Твиттере».

В минувшем сезоне Рашфорд принял участие в 57 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 15 результативными передачами.