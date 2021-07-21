Шварц: видели в «Динамо», что Комличенко мастеровитый. Не знаю, кого выберет Карпин

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящей встрече с нападающим Николаем Комличенко, арендованным у бело-голубых «Ростовом». Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт в Ростове-на-Дону 23 июля.



«Мы знаем, что он мастеровитый игрок. Мы увидели это, когда Комличенко играл за «Динамо». Не знаю, кого предпочтёт Карпин: Комличенко или Али Соу. Нам важно разбирать игру каждого игрока по отдельности.



Доволен, как укомплектована линия обороны. Будем отталкиваться от соперника, чтобы выбирать игрока линии обороны на каждую игру. Мы не думали о том, что важно было иметь трёх испаноязычных игроков. Важно было иметь тех футболистов, которые подходили бы под требования», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Новость по теме Сандро Шварц: два первых матча сезона на выезде — это впервые для меня