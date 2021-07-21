«Крылья Советов» смогут допустить до 30% болельщиков на матч первого тура РПЛ с «Ахматом»

«Крылья Советов» смогут допустить до 30% болельщиков на матч первого тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



«На вчерашний день информация следующая — на матч первого тура мы сможем запустить 30% зрителей от общей вместимости стадиона. У нас также есть сектор Covid-Free. Пока это только один сектор — если будет потребность, то возможно откроем ещё. Попасть на сектор Covid-Free можно только при наличии QR-кода. Про матч второго тура говорить пока преждевременно, так как информация может поменяться очень быстро», — сказал представитель пресс-службы «Крыльев Советов» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными главами и санитарными врачами. Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стартует 23 июля. Действующим чемпионом является «Зенит».

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