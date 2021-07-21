Гол Шомуродова помог «Дженоа» разгромить австрийский клуб в товарищеском матче

В товарищеском матче «Дженоа» обыграл «Ваккер». Встреча прошла в Австрии и завершилась победой итальянской команды со счётом 4:1.



Голы за «Дженоа» забили футболисты Маттиа Дестро, Эльдор Шомуродов, Кевин Агудело и Филип Ягелло.

«Дженоа» в 38 матчах набрал 42 очка и занял 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Интер».

Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/2021 25-летний форвард провёл 31 матч в чемпионате Италии, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в € 7 млн.