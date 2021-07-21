Гол Шомуродова помог «Дженоа» разгромить австрийский клуб в товарищеском матче
Поделиться
В товарищеском матче «Дженоа» обыграл «Ваккер». Встреча прошла в Австрии и завершилась победой итальянской команды со счётом 4:1.
Голы за «Дженоа» забили футболисты Маттиа Дестро, Эльдор Шомуродов, Кевин Агудело и Филип Ягелло.
«Дженоа» в 38 матчах набрал 42 очка и занял 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Интер».
Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/2021 25-летний форвард провёл 31 матч в чемпионате Италии, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в € 7 млн.
Комментарии
- 21 июля 2021
-
21:39
-
21:34
-
21:18
-
21:14
-
20:54
-
20:38
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:06
-
19:45
-
19:37
-
19:23
-
19:19
-
19:04
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:36
-
18:36
-
18:22
-
18:10
-
18:10
-
17:57
-
17:48
-
17:43
-
17:37
-
17:34
-
17:23
-
17:22
-
17:16
-
17:04
-
16:55
-
16:52
-
16:49
Партнерский контент