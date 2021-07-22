Трефилов: давайте вспомним, где Дзюба отличился за четыре года. Дурака свалял

Знаменитый тренер Евгений Трефилов, который в качестве наставника женской сборной России по гандболу становился чемпионом Олимпийских игр и четырежды — чемпионом мира, поделился мнением о нападающем футбольной национальной команды Артёме Дзюбе.



«Честно, мне жалко Черчесова. Нормальный мужик. Он работал с тем, что у нас есть. Дзюба после какого-то турнира написал, имея в виду меня, что нам бы такого тренера. Я ему написал, что если дурака не будешь валять, то станешь классным игроком. Ну давайте вспомним, где он отличился за четыре года. Дурака свалял. Ребята, работа должна быть, пахота», — цитирует Трефилова «Матч ТВ».



Напомним, «Чемпионат» определил лучших футболистов Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021. Первое место занял Дзюба, ставший лучшим бомбардиром чемпионата с 20 голами и отдавший шесть результативных передач.

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