«Никакой логики». Тренер олимпийской сборной Испании по футболу раскритиковал судейство

Главный тренер олимпийской сборной Испании Луис де ла Фуэнте подверг критике судейство в матче 1-го тура группового этапа с Египтом (0:0).



В концовке первого тайма нападающий египтян Мохамед Тахер нанёс серьёзную травму полузащитнику Даниелю Себальосу, наступив ему на голеностоп. Судья воспользовался помощью VAR и в итоге принял решение наказать нарушителя жёлтой карточкой. Себальоса же пришлось заменить.



«Судьи и VAR влияют на справедливость в таких матчах. У нас была встреча, на которой обсуждалось, за какие нарушения дают красную карточку. К нашему удивлению, сегодня мы увидели, что решения судей не соответствовали сказанному на той встрече. В этом нет никакой логики», — сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции.

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